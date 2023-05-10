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Посол России в Польше не снимал георгиевскую ленту под давлением толпы

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Фото: TASS/EPA/RADEK PIETRUSZKA
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Посол России в Польше Сергей Андреев не снял георгиевскую ленту вопреки требованиям вандалов, пытавшихся помешать ему возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве.

Инцидент произошел 9 Мая. Агрессивная толпа преградила Сергею Андрееву путь. Из-за враждебного поведения собравшихся послу не удалось возложить венок на кладбище советских воинов и пришлось покинуть мемориал. Однако давлению дипломат не поддался и георгиевскую ленту не снял.

«Нам пришлось от возложения отказаться. Но что здесь сказать? В общем-то сюрпризом для нас это не стало. Просто очередное проявление, мягко говоря, недружественного отношения наших польских непартнеров. Но наш святой праздник это никоим образом нам испортить не может, потому что наше дело правое и победа будет за нами», — прокомментировал посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Информация о том, что дипломат снял георгиевскую ленту, изначально была опубликована «Известиями» в материале «В Варшаве толпа помешала послу РФ возложить венки на мемориальном кладбище», однако это не соответствует действительности. Редакция приносит извинения за ошибку в публикации.

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