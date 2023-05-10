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Пожары в Курганской области локализовали на площади 74 тыс. кв. м

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Пожары в пригороде Кургана и деревне Юлдус локализованы на площади около 74 тыс. кв. м. Об этом 10 мая сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

Собеседник агентства отметил, что возгорания в остальных населенных пунктах Курганской области ликвидированы.

Всего огонь уничтожил более 500 жилых домов и около 4,7 тыс. строений, в том числе дачных домов. При этом погиб 21 человек, еще 13 пострадали, однако количество погибших может увеличиться. Представитель экстренных служб указал, что чаще всего тела находили в садовых товариществах пригорода Кургана.

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Накануне источник в экстренных службах сообщил, что более 300 жилых домов и 3,9 тыс. строений сгорело в Курганской области из-за переходов лесных пожаров на населенные пункты. Всего в регионе за последние дни было зафиксировано 60 природных пожаров, из них 13 крупных. Общая площадь возгораний достигла 11 тыс. га.

Также, 9 мая, в Курганской области нашли 46 виновников крупных ландшафтных пожаров, возбуждено семь уголовных дел. Среди поджигателей также были дети.

В борьбе с огнем в регионе задействовали 1290 человек и 332 единицы техники, самолетами и вертолетом МЧС России на очаги возгораний было сброшено 165 т воды. Глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков совершили облет наиболее пострадавших районов. На территории региона введен режим ЧС.

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