Четыре человека погибли в результате стрельбы у синагоги в Тунисе

Четыре человека погибли и девять получили ранения в результате стрельбы у синагоги в Тунисе. Об этом во вторник, 9 мая сообщили в МВД страны.





По данным правоохранительных органов, военнослужащий национальной гвардии убил своего коллегу в Агир-Джебре, при помощи личного оружия. После этого он завладел его боеприпасами и попытался добраться до синагоги Грейба, где открыл хаотичный огонь в сторону сотрудников органов безопасности.

«Шесть сотрудников безопасности получили ранения различной степени тяжести, один из них погиб. Также погибли двое прихожан и четверо получили различные ранения и были госпитализированы», — указано в заявлении.

По данным МВД, злоумышленника ликвидировали. В ведомстве отметили, что ведется расследование этого «чудовищного и трусливого нападения».

Ранее, 6 мая, в результате стрельбы в торговом центре в штате Техас, США, погибли девять человек, еще семь пострадали. Преступник был убит правоохранителем, который находился на месте по другому срочному вызову.

Стрельба началась в торговом центре Allen Premium Outlets в Далласе днем. Неизвестный зашел в переполненное здание и открыл огонь по покупателям.



3 мая в начальной школе «Владислав Рыбникарь» в Белграде в районе Врачар семиклассник открыл стрельбу по ученикам и работникам учебного заведения. По последним данным, погибли девять человек, еще семеро пострадали.

Подростка поместили в психиатрическую больницу, а его родителей задержали. В частности, отец мальчика был арестован за ненадлежащее хранение огнестрельного оружия, на которое имел разрешение.