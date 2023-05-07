Девять человек погибли при стрельбе в Техасе

В результате стрельбы в торговом центре штата Техас США погибли девять человек, семь человек пострадали. Об этом сообщил телеканал NBC News в воскресенье, 7 мая.

Как уточняется, преступник был ликвидирован правоохранителями.

Отмечается, что стрельба началась в торговом центре Allen Premium Outlets в Далласе в субботу днем. Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, семь человек погибли на месте, двое скончались в больнице после госпитализации.

Известно, что в субботу вечером три человека были в реанимации. Состоянии четырех стабилизировалось.

Представитель медицинского учреждения рассказала, что среди пострадавших были дети.

5 мая сообщалось о трех погибших при стрельбе в Аннаполисе, штат Мэриленд. Инцидент произошел на парковке возле отеля Holiday Inn Express & Suites. Неизвестный открыл огонь по мужчине и женщине, в результате чего они погибли на месте. Затем злоумышленник направил пистолет на себя и совершил самоубийство.

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