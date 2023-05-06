Три человека погибли в результате стрельбы в Мэриленде

Три человека погибли в результате стрельбы в Аннаполисе, штат Мэриленд. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Инцидент произошел на парковке возле отеля Holiday Inn Express & Suites, уточняет The Baltimore Banner. Неизвестный открыл огонь по мужчине и женщине, в результате чего они погибли на месте. Затем злоумышленник направил пистолет на себя и совершил самоубийство.

Еще один человек пострадал. Он смог уехать, но спустя некоторое время обратился в службу спасения. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Полиция расследует обстоятельства произошедшего. Как пишет Wmar, правоохранители склоняются к версии, что инцидент носил целенаправленный характер.

Ранее, 23 апреля, двух человек доставили в больницу с тяжелыми травмами после стрельбы на Аллее славы в Голливуде (США). Отмечается, что шесть неизвестных вышли из машины возле магазина, затем один из них открыл огонь.