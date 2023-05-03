Стрелявшего в белградской школе подростка поместили в психиатрическую клинику

Подросток, открывший стрельбу в белградской школе, помещен в психиатрическую больницу, его родители задержаны. Об этом 3 мая в ходе пресс-конференции сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Он будет размещен в специальной части Клиники нейропсихиатрии», — сказал он, отмечает радио 021.

Вучич подчеркнул, что родители 13-летнего школьника также задержаны. Отец арестован за ненадлежащее хранение огнестрельного оружия, на которое имел разрешение.

Пресс-конференция Вучича началась с минуты молчания. Политик подчеркнул, что 3 мая 2023 года стало одним из самых тяжелых дней в новейшей истории Сербии.

Политик выразил соболезнования родным убитых детей, семье погибшего охранника школы.

Утром в среду в начальной школе «Владислав Рыбникарь» в районе Врачар семиклассник открыл стрельбу по ученикам и работникам учебного заведения. По последним данным, погибли девять человек, еще семеро пострадали.

Стрелявший не будет привлечен к уголовной ответственности, так как не достиг 14-летнего возраста.

В МВД Сербии уточнили, что в школу подросток пришел с двумя пистолетами, на них есть лицензия на имя его отца. Оружие хранилось в сейфе, предполагается, что мальчик знал код от него.