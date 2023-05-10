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Посол Антонов выразил надежду на отказ США от антироссийской политики

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Однажды американские власти признают необходимость сотрудничества с Москвой и откажутся от антироссийской позиции. Об этом 9 мая заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Убежден, что настанет время, когда в Вашингтоне откажутся от враждебной политики, осознают безальтернативность выстраивания взаимоуважительных и прагматичных отношений с Россией на благо народов, стран и всего человечества», — сказал он, выступая на торжественном приеме по случаю празднования Дня Победы.

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Ранее, 5 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил продолжения контактов между РФ и США.

В этот же день министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готова к разговору с Западом, который рано или поздно состоится. Глава МИД РФ указал, что Россия никогда не отказывалась от того, чтобы урегулировать проблемы, возникшие в результате действий США и их сателлитов по накачиванию Украины оружием.

25 апреля директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков призвал США предпринять конкретные шаги по деэскалации и полностью отказаться от враждебной линии на подрыв безопасности России.

Между тем 18 апреля шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не воюют и не собираются воевать с Россией из-за Украины.

Американская разведка в начале марта выпустила доклад, в котором указала, что Россия в ближайшие 10 лет будет оставаться внушительным вызовом для США. В докладе также отмечается, что Россия не стремится к прямому противостоянию с США и НАТО, однако угроза того, что это может произойти, существует.

Конфронтация стран Запада и РФ усилилась на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года специальной военной операции по защите населения Донбасса от постоянных атак и притеснений киевского режима.

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