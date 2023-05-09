Реклама
Прямой эфир
Общество
Баскетболиста ЦСКА Шведа выписали из больницы после нападения в Москве
Мир
Блинкен заявил о получении ВСУ всего необходимого для контрнаступления
Мир
Трампа признали виновным по делу о попытке изнасилования журналистки
Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на 41,3%
Общество
В Москве прошел салют в честь 9 Мая
Спорт
«Манчестер Сити» и «Реал» объявили стартовые составы в Лиге чемпионов
Мир
В США заявили об исключении Украины из новой архитектуры безопасности Европы
Мир
Блинкен заявил о заинтересованности США и Британии в продлении зерновой сделки
Мир
В США назвали неожиданностью неэффективность HIMARS против ВС РФ
Мир
В Белоруссии заявили о готовности армии дать отпор при нарушении рубежа государства
Мир
ЕК посоветовала Германии отказаться от поставок нефти по «Дружбе»
Общество
Собянин объявил об открытии участка зеленой ветки метро после ремонта 10 мая
Мир
Замглавы МИД РФ и посол КНР обсудили продовольственную безопасность
Сюжет:

В Пентагоне объяснили цель нового пакета военной помощи Украине

Пентагон подчеркнул, что новый пакет помощи Украине не связан с ближайшими планами Киева
0
Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый пакет американской военной помощи объемом $1,2 млрд предназначен для удовлетворения нужд Украины в долгосрочной перспективе. Об этом во вторник, 9 мая, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

«Это так. Следующим шагом в этом процессе (передачи помощи. — Ред.) станет оценка дополнительных возможностей передачи средств для удовлетворения нужд Украины в долгосрочной перспективе», — сообщил он.

Райдер указал на то, что новый пакет помощи предоставят в рамках инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Минобороны США заключит контракты с производителями, чтобы не предоставлять технику и средства напрямую из запасов Пентагона.

«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен»
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин — о рисках дальнейшего расширения НАТО на восток и переговорах с Украиной

Ранее в этот день Пентагон анонсировал выделение нового пакета военной помощи на сумму $1,2 млрд в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Данный транш включает средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы, оборудование для сопряжения западных систем с украинскими, услуги спутниковой съемки, а также поддержка в обслуживании военной техники.

До этого, 1 мая, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% запрошенной военной помощи. Вместе с тем он отметил, что поставки продолжатся и Киев получит дополнительные пакеты вооружений.

Официальные лица Киева в свою очередь не раз требовали от Запада дополнительную военную помощь. В особенности они запрашивали авиацию, так как страна нуждается в защите своего воздушного пространства, где сейчас доминируют российские силы.

Кроме того, 29 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы о контрнаступлении Киева и выразил уверенность, что вооруженным силам страны удастся захватить Крым. Он добавил, что успех украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Соответствующее решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023