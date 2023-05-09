Карта спецоперации на Украине 9 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 9 мая можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в ночь на 9 мая нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов. По его словам, цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Говоря о ситуации в зоне спецоперации, он уточнил, штурмовые отряды продолжают вести бои в западной части города Артемовска (украинское название — Бахмут). Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов яр и Богдановка в ДНР.

На донецком направлении уничтожено более 465-ти украинских военнослужащих и наемников, два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а также две гаубицы Д-30.

На купянском направлении потери противника составили до 35-ти украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На краснолиманском направлении уничтожено до 75-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна боевая машина РСЗО «Град» и две гаубицы Д-30.

На южнодонецком и запорожском направлениях уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

Кроме того, в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в Минобороны рассказали, что на херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 50 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 419 самолетов, 230 вертолетов, 4052 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9046 танков и других боевых бронированных машин, 1098 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4774 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10077 единиц специальной военной автомобильной техники.

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