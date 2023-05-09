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Глава ЕК назвала главную цель нового пакета санций в отношении России

Глава ЕК фон дер Ляйен: 11-й пакет санкций ЕС против РФ направлен на прекращение их обхода
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Новый пакет санкций, который станет 11-м по счету, Евросоюза (ЕС) в отношении России сфокусируется на устранении возможности обхода уже действующих ограничений. Об этом заявила во вторник, 9 мая, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«В минувшую пятницу Комиссия одобрила свое предложение в отношении 11-го пакета санкций. Он сфокусируется на прекращении обхода санкций», — сказала она на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Кроме того, по словам фон дер Ляйен, ЕС серьезно пошатнула возможности России благодаря последовательному введению предыдущих десяти пакетов санкций.

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Глава ЕК прибыла в Киев ранее 9 мая. Она поприветствовала решение провести на Украине День Европы.

Накануне глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕК передала странам — членам сообщества проект 11-го пакета антироссийских санкций для согласования. Он отметил, что пакет рестрикций полностью готов.

13 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс сообщила о подготовке ЕС 11-го пакета антироссийских санкций. Макгиннесс отметила, что он будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

В России, в свою очередь, напротив, отмечают рост экономики страны за счет выхода на новые рынки, а также увеличения отечественного производства во многом благодаря западным рестрикциям.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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