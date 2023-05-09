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Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Киев
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Фото: Global Look Press/Sarsenov Daniiar
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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла во вторник, 9 мая, в Киев. Об этом она сообщила в Twitter.

«Приятно вернуться в Киев. Где ценности, которые мы ценим, защищаются каждый день. Поэтому это такое правильное место для празднования Дня Европы», — написала политик.

Она приветствовала решение украинского лидера Владимира Зеленского провести на Украине День Европы 9 мая.

О том, что глава ЕК посетит Украину, сообщалось накануне. Фон дер Ляйен приехала Киев, чтобы встретиться с Зеленским и продемонстрировать европейскую поддержку Украине.

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Также в понедельник президент Украины подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая. По его словам, решение принято с целью укрепления единства народов Европы.

После этого депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что решение Зеленского является предательством украинского народа. Парламентарий выразил уверенность, что День Победы обязательно вернется на Украину в привычном формате, как только ее освободят от власти нацистов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Зеленского после его решения новым воплощением Иуды.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что на Украине много людей, для которых 9 Мая является священным днем. И для ветеранов, которые воевали, а также для их родных и близких этот день будет и останется святым.

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