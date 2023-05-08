Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 9 мая посетит Киев

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен посетит 9 мая Киев, чтобы поддержать Украину. Об этом 8 мая говорится в Telegram-канале ЕК.

«В День Европы, 9 мая, глава ЕК фон дер Ляйен посетит Киев, чтобы встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским и продемонстрировать европейскую поддержку Украине», — отмечается в сообщении.

Ранее в понедельник Зеленский подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая. По его словам, решение принято с целью укрепления единства народов Европы.

После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что, по мнению Кремля, на Украине много людей, для которых 9 мая останется святым, именно Днем Победы в Великой Отечественной войне.

В середине февраля на сайте президента Украины появилась электронная петиция с требованием сохранить празднование Дня Победы 9 мая в качестве государственного праздника.

Ранее, 13 февраля, в Верховной раде Украины предложили отменить празднование 8 Марта, Дня труда и Дня Победы.