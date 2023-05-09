Журналисты американской газеты The New York Times получили Пулитцеровскую премию 2023 года в категории «Международная журналистика» за расследование событий в украинском городе Буче. Организаторы премии объявили призеров онлайн на своем сайте в понедельник, 8 мая.

В декабре прошлого года газета опубликовала восьмимесячное визуальное расследование, в ходе которого журналисты смогли установить конкретную воинскую часть ВС РФ, якобы причастную к массовым убийствам мирных жителей в Буче.

Кроме того, Пулитцеровскую премию получили фотокорреспонденты агентства Associated Press в категории «Фотография к срочным новостям» за освещение событий в Мариуполе. Одним из самых известных кадров стал снимок раненой беременной женщины, которая потеряла ребенка и позднее умерла сама.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буче под Киевом 2 апреля 2022 года. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. Следственный комитет РФ 15 апреля возбудил дело о фейках относительно ВС РФ после провокации в Буче.

Президент РФ Владимир Путин 26 апреля 2022 года на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Вооруженные силы (ВС) России не имеют отношения к событиям в украинской Буче и Москва знает, кто стоит за этой провокацией.

К тому же к октябрю прошлого года Россия так и не получила имена жертв провокации в Буче, что свидетельствует об отсутствии у Киева каких-либо подтверждений домыслов и обвинений в адрес РФ.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.