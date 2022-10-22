Небензя заявил об отсутствии у РФ данных о жертвах провокации в Буче

Россия так и не получила имена жертв провокации в Буче, что свидетельствует об отсутствии у Киева каких-либо подтверждений домыслов и обвинений в адрес РФ, заявил на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя в пятницу, 21 октября. Текст выступления Небензи опубликован на сайте российского постпредства.

«Несмотря на все напоминания, мы так и не получили списки жертв украинской провокации в Буче в апреле — фамилии этих людей. Это лишний раз подтверждает, что киевским властям нечего предъявить в подтверждение своих обвинений и домыслов. Наши западные коллеги пытаются при этом делать вид, что ничего и доказывать не нужно, достаточно просто верить на слово любым утверждениям представителей киевского режима», — сказал он.

Ранее, 22 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на наличие у России свидетельств преступления вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава МИД РФ также призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша употребить свой авторитет и добиться от Киева публикации списка всех людей, которые погибли в украинском городе Буча, отметив, что это, похоже, до сих пор интересно только России.

Небензя 23 мая заявил, что западные СМИ были вынуждены признать, что большое количество жителей Бучи погибли от снарядов украинской артиллерии. По его словам, вместо поиска объективных фактов распространялись откровенные фейки.

Президент РФ Владимир Путин 26 апреля на встрече с Гутерришем заявил, что Вооруженные силы (ВС) России не имеют отношения к событиям в украинской Буче, и Москва знает, кто стоит за этой провокацией.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буча под Киевом 2 апреля. На следующий день в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

Следственный комитет РФ 15 апреля возбудил дело о фейках относительно ВС РФ после провокации в Буче. Позднее сдавшийся в плен иностранный наемник рассказал журналистам, что по прибытии в район Бучи сразу после отхода ВС РФ не видел никаких погибших.Специальная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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