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Работу над приквелом «Игры престолов» приостановили из-за забастовки сценаристов

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Фото: HBO
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Работа по созданию приквела сериала «Игра престолов» приостановлена из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Об этом 7 мая сообщил американский писатель Джордж Р. Р. Мартин на своем сайте.

«Продолжается забастовка сценаристов. Никто, по крайней мере, ни один сценарист, обладающий хоть долей здравого смысла, этого не хотел, но продюсеры, студии, сети и стриминговые сервисы не оставили нам выбора», — заявил он.

По словам Мартина, кабинет сценаристов, который работает над сериалом «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь», закрыт на время забастовки. Сценарист Айра Паркер и другие авторы участвуют в пикетах.

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Ранее, 7 мая, сообщалось, что съемки пятого сезона сериала «Очень странные дела» отложили из-за забастовки сценаристов в США.

4 мая агентство Bloomberg сообщило, что крупнейшие киностудии Голливуда решили приостановить выплаты зарплат некоторым сценаристам, которые объявили о забастовке, ставшей первой за 15 лет.

До этого, 30 апреля, Bloomberg сообщал, что сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Контракт между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истек 1 мая. Однако шестинедельные переговоры между сторонами так и не привели к какому-либо результату.

Решение о начале забастовки было принято после переговоров сценаристов с компаниями Amazon, Netflix, The Walt Disney, Paramount и Apple TV.

Один из руководителей Warner Bros. Discovery, Дэвид Заслав, 17 апреля в беседе с газетой The New York Times заявил, что «забастовка станет вызовом для всей отрасли». При этом переговорный комитет сообщил, что студии «не смогли предложить содержательных ответов по основным экономическим вопросам» и предложили лишь небольшие уступки в нескольких областях.

До этого сценаристы проводили забастовку в 2007 году. Она продолжалась 100 дней и нанесла ущерб отрасли на сумму $3 млрд.

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