Съемки пятого сезона «Очень странных дел» перенесли из-за забастовки сценаристов

Съемки пятого сезона сериала «Очень странные дела» отложили из-за забастовки сценаристов в США. Об этом 7 мая сообщили в Twitter авторы проекта, кинорежиссеры братья Мэтт и Росс Дафферы.

«Хоть мы и рады начать [сейчас] производство с нашим замечательным актерским составом и съемочной группой, однако во время забастовки (сценаристов в США. — Ред.) это невозможно. Мы надеемся, что в ближайшее время будет достигнуто справедливое соглашение и мы все сможем вернуться к работе», — говорится в сообщении.

Речь идет о забастовке, которую проводят сценаристы Голливуда со 2 мая, в ней участвует почти весь штаб Гильдии сценаристов Америки, который насчитывает 15 тыс. сотрудников. Демонстрация является крупнейшей за 15 лет. Люди требуют повысить минимальные гонорары и улучшить условия труда.

В связи с беспорядками крупные киностудии удерживают гонорары, а те, кто решил принять участие в акции, вовсе не получат денежные выплаты.