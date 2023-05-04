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Киностудии в США приостановили выплаты сценаристам из-за забастовки

Bloomberg: киностудии в США начали приостановку выплат зарплат сценаристам из-за забастовки
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Фото: Eric Thayer/Bloomberg
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Крупнейшие киностудии Голливуда решили начать приостановку выплат зарплат некоторым сценаристам, которые объявили о забастовке, ставшей первой за 15 лет. Об этом 4 мая сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

В частности, известно, что уже приостановила выплаты корпорация Sony Group, объясняя это тем, что сценаристы не работают, соответственно, не выполняют условия заключенного с ними договора. Другие студии, отмечает агентство, могут также последовать примеру Sony.

В том случае, если забастовка затянется на несколько месяцев, медиакомпании смогут воспользуются моментом, чтобы сократить расходы на зарплаты, вместо того чтобы их повышать, как того требуют авторы сценариев. Кроме того, студии могут изменить и условия договоров, которые были подписаны с 2016 по 2021 год, когда индустрия кинопроизводства переживала бум.

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До этого, 30 апреля, Bloomberg сообщал, что сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Контракт между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истек 1 мая. Однако шестинедельные переговоры между сторонами так и не привели к какому-либо результату.

Решение о начале забастовки было принято после переговоров сценаристов с компаниями Amazon, Netflix, The Walt Disney, Paramount и Apple TV.

Один из руководителей Warner Bros. Discovery, Дэвид Заслав, 17 апреля в беседе с газетой The New York Times заявил, что «забастовка станет вызовом для всей отрасли». При этом переговорный комитет сообщил, что студии «не смогли предложить содержательных ответов по основным экономическим вопросам» и предложили лишь небольшие уступки в нескольких областях.

До этого сценаристы проводили забастовку в 2007 году. Она продолжалась 100 дней и нанесла ущерб отрасли на сумму $3 млрд.

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