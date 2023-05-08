В Белгороде отменили праздничные мероприятия к 9 Мая

В Белгороде 9 мая не будут проводиться праздничные мероприятия ко Дню Победы из соображений безопасности. Об этом накануне сообщил мэр города Валентин Демидов.

«Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь: рисковать не стоит», — отметил он в публикации на своем Telegram-канале.

По словам мэра, запланированные торжества будут проведены, «когда позволит обстановка», а пока состоится только возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войны и поздравление ветеранов.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Валуйский городской округ, в частности, над городом Валуйки системой противовоздушной обороны (ПВО) была сбита ракета.

Согласно имеющейся информации, были зафиксированы отдельные повреждения, данных о пострадавших не поступало. Оперативные службы и сотрудники администраций продолжают обследование территорий.

До этого, в понедельник, Гладков заявил, что при обстреле города Шебекино Белгородской области со стороны украинских боевиков пострадали пять человек.

Ранее, в апреле, сообщалось, что в этом году традиционного шествия «Бессмертного полка» в России не будет. Организаторы приняли такое решение в связи с безопасностью. Поучаствовать в памятной акции можно в других форматах. Например, разместив портрет ветерана на автомобиле или одежде, поменяв свою аватарку в соцсетях.

Также 25 апреля стало известно, что в Сыктывкаре не будут запускать салют на День Победы. Остальные торжественные мероприятия пройдут в соответствии с планами городской администрации.

10 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий», заявил, что решения о проведении или отмене парадов в День Победы остаются прерогативой властей регионов.