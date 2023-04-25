Сыктывкар отпразднует День Победы без салюта
Салют на День Победы, 9 Мая, в Сыктывкаре запускать не планируется. Эту информацию подтвердили в городской администрации, сообщает ИА «Комиинформ» во вторник, 25 апреля.
На День Победы в столице Коми пройдет множество других торжественных мероприятий. Среди них парад военной техники, митинг, возложение цветов, концерты.
В Сыктывкаре, так же как и в других российских регионах, не будет традиционного шествия «Бессмертного полка». Организаторы приняли такое решение в связи с безопасностью.
Поучаствовать в памятной акции можно в других форматах. Например, разместив портрет ветерана на автомобиле или одежде, поменяв свою аватарку в соцсетях.