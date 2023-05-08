В Белгородской области после обстрела ВСУ пострадали пять человек

В результате массированного обстрела со стороны Украины города Шебекино Белгородской области пострадали пять человек. Об этом 8 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела Шебекино пострадали пять мирных жителей, двое от госпитализации отказались, троих доставили в районную ЦРБ. У всех пострадавших колотые ранения легкой степени тяжести», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что всем получившим ранения оказана необходимая медицинская помощь.

Также известно, что в шести многоквартирных домах есть повреждения. Кроме того, повреждены три торговых павильона и 11 автомобилей.

Гладков также сообщил и об обстреле поселка Красное.

Ранее, 12 апреля, сообщалось об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Цаповка Белгородской области, когда снаряды упали на территорию свинокомплекса, принадлежащего ООО «ГК Агро-Белогорье». Ферму сначала атаковал дрон-камикадзе, затем она была обстреляна. Погибли 178 свиней. Никто из сотрудников свинокомплекса не пострадал.

Месяцем раньше, 22 марта, в результате обстрела села Борисовка в Белгородской области ВСУ погиб мирный житель. Снаряды прилетели на территорию сельскохозяйственного предприятия. Погиб его сторож.

До этого, 28 февраля, мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал «Известиям», что в городе в одну из квартир через окно попал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Он сообщил, что обломки еще двух дронов были обнаружены на улицах города.

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам приграничные территории России. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует «желтый» уровень террористической опасности.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.