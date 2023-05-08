Природный пожар начался вдоль трассы в Новосибирской области

Пожар охватил федеральную трассу в Каргатском районе на западе Новосибирской области. Об этом 8 мая сообщил ТАСС глава района Валерий Флек.

По словам главы района, пожар носит ландшафтный характер, лес вдоль трассы не горит. Он также добавил, что возгорание не представляет угрозы населенным пунктам. Площадь пожара Флек не уточнил.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) района, пожар начался несколько часов назад. К настоящему времени основные очаги возгорания сбиты. Идет локализация.

Между тем очевидцы в соцсетях сообщили, что вдоль дороги горят деревья и трава. Из-за этого над трассой скопилось много дыма, видимость ограничена.

В свою очередь, в пресс-службе Сибирского управления автодорог (Сибуправтодор) заявили, что ограничения видимости остаются в пределах нормы. Ситуацию на трассе мониторят дорожные службы, на месте работает экипаж ГИБДД.

По данным синоптиков, в Новосибирской области установилась сухая и жаркая погода. В понедельник столбики термометра поднимались до плюс 29 градусов.

Ранее в этот день МЧС сняло угрозу населенным пунктам от природных пожаров в Курганской области. Спасателям удалось отстоять от огня более 10 тыс. жилых домов в шести населенных пунктах. В настоящее время шесть из девяти ландшафтных пожаров удалось локализовать, еще один полностью ликвидирован. Также локализованы три лесных пожара из четырех, которые действуют на территории региона.

В этот же день в Омской области ввели режим ЧС после того, как за последние десять дней от природных пожаров в нескольких поселениях сгорели жилые дома. Кроме того, в 11 северных районах области запретили все виды охоты. По данным местных властей, в регионе сложилась крайне пожароопасная обстановка. Ситуация усугубляется жаркой погодой, сильным ветром и отсутствием осадков.