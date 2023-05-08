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МВД Черногории призвало граждан добровольно сдать оружие из-за событий в Сербии

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Фото: REUTERS/Stevo Vasiljevic
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МВД Черногории призвало всех граждан сдать огнестрельное оружие без каких-либо правовых последствий после трагических событий в Сербии.

«Граждане могут свободно и добровольно <...> сдать в полицию Черногории огнестрельное оружие независимо от того, находится ли оно в незаконном или законном владении, и независимо от категории огнестрельного оружия», — говорится в сообщении ведомства.

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3 мая, в начальной школе «Владислав Рыбникарь» в Белграде в районе Врачар семиклассник открыл стрельбу по ученикам и работникам учебного заведения. По последним данным, погибли девять человек, еще семеро пострадали.

Подростка поместили в психиатрическую больницу, а его родителей задержали. В частности, отец мальчика был арестован за ненадлежащее хранение огнестрельного оружия, на которое имел разрешение.

Впоследствии около школы был сооружен стихийный мемориал.

Об еще одном инциденте со стрельбой в Сербии 5 мая сообщили местные СМИ. Тогда мужчина устроил стрельбу в городе Младеноваце, в результате чего погибли восемь человек. На данный момент он задержан.

В тот же день правительство Сербии поручило МВД страны провести разоружение страны.

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