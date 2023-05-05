Устроивший стрельбу в Сербии мужчина задержан

В Сербии задержан мужчина, устроивший стрельбу в Младеноваце, в результате которой погибли восемь человек. Об этом 5 мая сообщил телеканал RTS.

По данным телеканала, стрелком оказался 21-летний Уорш Б., сын военного. Он был арестован недалеко от города Крагуевац. Отмечается, что молодой человек открыл огонь из автоматического оружия в деревне Дубона, а затем продолжил стрельбу в соседнем населенном пункте Шепшин недалеко от Младеноваца.

Отмечается, что подозреваемый начал стрелять после семейной ссоры.

В поисках стрелка участвовали более 600 сотрудников сербского спецназа, при этом использовались вертолеты и тепловизорные камеры.

Телеканал CNN в свою очередь сообщил, что МВД Сербии расценивает инцидент в Младеноваце как акт бытового терроризма.

О стрельбе в сербской общине Младеновац стало известно ранее в этот день. В результате восемь человек погибли и еще 13 пострадали, семь из них были в критическом состоянии. На месте происшествия работают спецподразделения полиции.