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Прилепин заявил о регулярных угрозах со стороны ВСУ

Прилепин рассказал, что с 2017 года получал угрозы со стороны ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Переживший покушение писатель Захар Прилепин рассказал, что регулярно получал угрозы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 мая сообщила пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова.

«Впервые мне сообщили о том, что по мне работают в ДНР несколько диверсионных групп с Украины, еще в 2017 году. Я был в пятерке на ликвидацию», — передала Кондакова слова Прилепина.

Писатель рассказал, что в то время был заместителем командира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения Донецкой Народной Республики (ДНР). По его словам, в том же году саперы «дважды снимали фугасы» возле дома, в котором он жил в Донецке.

Последний раз Прилепин получал предупреждение от российских спецслужб накануне выезда из ЛНР, где он был в служебной командировке как действующий офицер Росгвардии.

«Они предупредили, что в городе работают несколько групп по мне, и просили быть аккуратнее. Собственно говоря, это постоянный фон жизни, я как-то даже привык, насколько это возможно», — пояснил писатель.

Он также добавил, что покушение не повлияет на его деятельность и решение продолжать службу.

В свою очередь, пресс-секретарь Прилепина отметила, что в настоящее время писатель остается в больнице, его состояние стабильное.

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Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб Александр Шубин — соратник писателя.

Прилепина в тот же день госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Позднее его успешно прооперировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Один из подозреваемых, Александр Пермяков, был задержан в тот же день. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

8 мая суд в Нижегородской области заключил Пермякова под арест сроком на два месяца, предъявив обвинения по статьям о терроризме и незаконном обороте оружия.

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