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Жена Прилепина рассказала о его состоянии

Жена Прилепина заявила, что писатель идет на поправку
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Фото: соцсети
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Госпитализированный после покушения писатель Захар Прилепин идет на поправку, сообщила супруга пострадавшего Мария Прилепина в беседе с «Известиями».

«Захар сейчас поправляется, идет на поправку. Больница обо всем заботится, лишнего ничего не нужно»,сказала жена публициста.

Комментируя ситуацию с терактом, она отметила, что перед происшествием в адрес семьи не поступали никакие угрозы.

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Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб Александр Шубин — соратник писателя.

Прилепина в тот же день госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Позднее его успешно прооперировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Один из подозреваемых, Александр Пермяков, был задержан в тот же день. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

8 мая суд в Нижегородской области заключил Пермякова под арест сроком на два месяца, предъявив обвинения по статьям о терроризме и незаконном обороте оружия.

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