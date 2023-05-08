Подозреваемого в подрыве машины Захара Прилепина доставили в суд

Подозреваемого в подрыве машины писателя Захара Прилепина в Нижегородской области Александра Пермякова доставили в Семеновский районный суд.

8 мая ему изберут меру пресечения. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.

На кадрах видно, что мужчина вышел из спецавтомобиля под конвоем. Его лицо было закрыто маской. На вопросы журналистов, организовал он теракт один или у него были сообщники, Пермяков не ответил.

Уголовное дело по факту покушения на Прилепина возбуждено по статье «Террористический акт».

Как сообщил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин с места события, заседание суда пройдет в закрытом формате.

«Меры безопасности усилены, в коридорах —бойцы Спецназа, кроме конвойных и приставов. Потому что дело резонансное», — сказал Сафиулин.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб Александр Шубин — соратник писателя.

У Прилепина диагностирована тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Его успешно прооперировали.

Подозреваемого в покушении на Прилепина арестовали в тот же день. Мужчина рассказал, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования иномарки писателя он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

Источник «Известий» сообщал, что задержан второй возможный причастный.