Очевидец рассказал подробности покушения на Прилепина

Местный житель Игорь П., знакомый с писателем Захаром Прилепиным, рассказал о том, что происходило 6 мая, когда авто общественного деятеля подорвали в Нижегородской области.

По его словам, сначала жители подумали, что взорвался газовый баллон. Затем они начали двигаться к месту происшествия.

Сам Игорь пришел только тогда, когда Прилепин уже был укутан одеялом и лежал на подушке, тело его друга, пассажира авто, Александра Шубина лежало под машиной без признаков жизни.

«Собралось большое количество местных жителей, человек 20–25, пытались дозвониться до «скорой», МЧС», — заявил он.

Одна из приехавших в населенный пункт на выходные оказалась медсестрой. Она сделала писателю обезболивающий укол с анальгином, ему полегчало, отметил местный житель. Приехала «скорая», поставили капельницу.

Затем прилетел вертолет. Как утверждает сам Прилепин в своем Telegram, время его полета в Нижний Новгород составило 16 минут.

Накануне, 6 мая, утром в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб Александр Шубин — соратник писателя.

Вскоре участковыми был задержан один из подозреваемых в покушении — Александр Пермяков. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

Прилепина в тот же день госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Позднее его успешно прооперировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».