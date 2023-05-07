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Прилепин рассказал о ходе событий во время подрыва его автомобиля

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Фото: ТАСС/стрингер
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Писатель Захар Прилепин рассказал о ходе событий 6 мая, когда в Нижегородской области был взорван его автомобиль.

По его словам, погибший в результате происшествия Александр Шубин с позывным Злой ехал на пассажирском сиденье, взрыв произошел под его креслом.

«Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша «Злой» Шубин. Бесстрашный солдат, и друг, и брат», — написал он в своем Telegram-канале в воскресенье, 7 мая.

Сам Прилепин находился за рулем авто.

«Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то», — написал он в своем Telegram-канале.

После взрыва Прилепин попросил принести ему телефон и тут же отдал все необходимые распоряжения, так как «всё уже было понятно». После этого соседка вколола ему обезболивающее средство.

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По словам Прилепина, вертолет, на котором его эвакуировали, долетел до Нижнего Новгорода за 16 минут.

«Уже здесь мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали», — написал он.

Также он заявил, что действительно высадил дочь из автомобиля за пять минут до взрыва, как об этом пишут СМИ.

Прилепин рассказал, что зарыть взрывное устройство на дороге можно было легко.

«Зарыть ночью в этом месте можно было хоть десять мин. Туда не выходят жилые окна», — сообщил он.

Писатель также поблагодарил всех, кто откликнулся после произошедшего.

«Демонам сообщаю: вы никого не запугаете. Бог есть. Мы победим», — заключил Прилепин.

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Накануне, 6 мая, утром в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб Александр Шубин.

Вскоре участковыми был задержан один из подозреваемых в покушении — Александр Пермяков. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

Прилепина в тот же день госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Позднее его успешно прооперировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

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