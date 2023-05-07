Корреспондент «Известий» показал обстановку на месте подрыва авто с Прилепиным

На месте подрыва автомобиля с писателем Захаром Прилепиным в Нижегородской области всю ночь работали следователи. Какая обстановка сложилась на месте происшествия в настоящее время показал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

По его словам, следователи использовали специальное световое оборудование.

Территория до сих пор оцеплена, по периметру дежурят полицейские. Заходить за сигнальную ленту запрещается — не исключается вероятность того, что рядом с авто может быть спрятано еще одно взрывное устройство.

Корреспондент также напомнил, что мощность взрыва была настолько сильной, что детали машины разбросало на несколько сотен метров.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель — Александр Шубин.

Вскоре участковыми был задержан один из подозреваемых в покушении Александр Пермяков. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

Прилепина в тот же день госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Позднее его успешно прооперировали.

МИД России возложил на Киев и Запад ответственность за теракт против Прилепина.