Песков приехал на церемонию прощания с Юдашкиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в субботу, 6 мая, прибыл на Троекуровское кладбище в Москве на церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Церемония проходит в траурном зале кладбища. После нее состоятся похороны.

Проститься с Юдашкиным также приехали известные артисты — Надежда Бабкина, Олег Газманов, Николай Басков и другие, а также поклонники модельера.

Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. В последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием, о котором сообщил в 2017 году.

Шоумен Сергей Зверев в интервью «Известиям» назвал смерть народного художника катастрофой для мира моды. Он подчеркнул, что таких модельеров, как Юдашкин, в России уже больше не будет. Стилист Владислав Лисовец указал в беседе с «Известиями», что смерть Юдашкина стала трагедией для страны. По его мнению, модельер был олицетворением красоты новой России.

В Кремле выразили соболезнования в связи с кончиной Юдашкина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Юдашкин внес большой вклад в развитие российского искусства.

Валентин Юдашкин — народный художник и заслуженный деятель искусств России. Первая коллекция модельера была создана в 1987 году и представлена в 1991-м в Париже на Неделе моды. Он создавал костюмы для российской олимпийской сборной перед соревнованиями в Лиллехаммере и Атланте (1994–1996), а также для мужской и женской футбольных сборных России (1999). В 2008 году принял участие в разработке образцов формы для военных ВС РФ. Дом моды Валентина Юдашкина является одним из ведущих в России.