Церемония прощания с модельером Юдашкиным началась в Москве

Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным началась в субботу, 6 мая, в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Церемония проходит в открытом формате. После нее на Троекуровском кладбище пройдут похороны.

Модельер скончался 2 мая в возрасте 59 лет. В последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием, о котором сообщил в 2017 году.

2 мая шоумен Сергей Зверев в интервью с «Известиями» назвал смерть народного художника катастрофой для мира моды. Он подчеркнул, что таких модельеров, как Юдашкин, в России уже больше не будет.

Также художник Никас Сафронов в разговоре с «Известиями» заявил, что виделся с Юдашкиным 8 апреля. Модельер, по его словам, много смеялся и говорил, невзирая на свое состояние.

В свою очередь, стилист Владислав Лисовец указал в беседе с «Известиями», что смерть Юдашкина стала трагедией для страны. По его мнению, модельер был олицетворением красоты новой России.

В Кремле выразили соболезнования в связи с кончиной Юдашкина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Юдашкин внес большой вклад в развитие российского искусства.

Валентин Юдашкин — народный художник и заслуженный деятель искусств России. Первая коллекция модельера была создана в 1987 году и представлена в 1991-м в Париже на Неделе моды. Он создавал костюмы для российской олимпийской сборной перед соревнованиями в Лиллехаммере и Атланте (1994–1996), а также для мужской и женской футбольных сборных России (1999). В 2008 году принял участие в разработке образцов формы для военных ВС РФ. Дом моды Валентина Юдашкина является одним из ведущих в России.