Движение по Крымскому мосту возобновилось

Движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом 6 мая заявил советник главы республики Крым Олег Крючков со ссылкой на министерство транспорта региона.

«Движение по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении в Telegram-канале Крючкова.

Этим утром движение по Крымскому мосту временно приостановили по техническим причинам.

Начальник федерального дорожного агентства Упрдор «Тамань» Никита Храпов 26 апреля заявил, что все самые сложные этапы по восстановлению железнодорожной станции Крымского моста завершены. По его словам, движение по железной дороге, расположенной на мосту, запустят досрочно — уже в мае.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 19 февраля этого года заявил, что версия об организации спецслужбами Украины теракта на Крымском мосту подтвердилась. Уже установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта.