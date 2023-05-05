В США призвали Зеленского доказать недопустимость коррупции на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский должен доказать, что коррупция недопустима в его стране, чтобы Запад оказывал Киеву дальнейшую поддержку. Такое мнение выразил бывший посол США на Украине Уильям Тейлор в пятницу, 5 мая.

«Он [Зеленский] должен показать, что коррупция недопустима, после того как украинская пресса выявила настоящую проблему, которая заключалась в том, что министерство обороны Украины закупало продовольствие для солдат по завышенным ценам», — сказал он во время выступления в Институте мира США, трансляция которого велась на сайте.

По словам экс-посла, западные партнеры Киева должны быть уверены в правильности использования поддержки. Тейлор указал, что с февраля прошлого года помощь Украине в сфере безопасности выросла на 10 тыс. процентов.

31 января украинское отделение международной неправительственной организации Transparency International сообщило, что Украина не выполнила полностью ни одну рекомендацию по борьбе с коррупцией в 2022 году. Директор организации Андрей Боровик добавил, что в отчет организации за 2022 год не вошли последние громкие антикоррупционные расследования, потрясшие Украину в январе.

Тогда же арабский канал Al Arabiya показал в эфире материал, разоблачающий коррупцию в высших рядах украинской власти. По данным канала, еще до политической карьеры Зеленский был причастен к коррупционным схемам. В эфире были приведены данные из «досье Пандоры».

Громкие кадровые перестановки в правительстве Украины и администрации Зеленского, связанные с коррупционными скандалами, произошли в январе. Так, со своих постов были сняты замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замминистры развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

26 января общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель в разговоре с «Известиями» назвал Украину страной непуганой коррупции.