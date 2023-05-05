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Емельяненко подарил Ершову розового слона в преддверии боя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подарил своему будущему сопернику блогеру, певцу и бойцу поп-ММА Евгению Ершову розового слона в преддверии боя. Спортсмены дали перекрестное интервью изданию «Спорт-Экспресс» в пятницу, 5 мая.

Ершов рассказал, что узнал про ММА после просмотра боев Конора Макгрегора, его пример послужил для блогера мотивацией выйти на ринг самому. Эта история рассмешила Емельяненко, и он подарил блогеру игрушку на память.

«Слушай, мой друг, у тебя не получилось там до слоника добраться, даже через забор ты не смог перелезть, калечился, и вот у меня [есть для тебя] утешительный подарок — розовый слоник», — подчеркнул Емельяненко, вспоминая случай с Ершовым в зоопарке, когда тот попытался залезть в вольер к слону.

Ершов пообещал вернуть розового слона после своей победы в бою.

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Емельяненко ранее в этот день сказал, что полностью отказался от алкоголя ради боя с Ершовым. Спортсмен сообщил о своем намерении соблюдать режим тренировок и сохранять трезвость ради победы в грядущем поединке. Емельяненко добавил также, что активно занимается спортом и набирает вес, привыкая к усталости. На данный момент боксер занимается в зале и выходит на пробежки, ближе к бою начнутся спарринги.

3 мая чемпион Hardcore FC в тяжелом весе Тимур Слащинин посоветовал Емельяненко хорошо подготовиться к поединку с бойцом Ершовым. Он заявил, что исход боя будет зависеть от формы Емельяненко.

28 апреля боец смешанных единоборств Александр Шлеменко обратил внимание на то, что возможная победа Емельяненко зависит только от него в бою против Ершова. Он дополнил, что профессиональный спортсмен по умолчанию имеет преимущество над блогером, однако недооценки соперника надо избегать.

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего пройдет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние Емельяненко и Ершова. На ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.

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