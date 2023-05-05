Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков не исключил продолжения контактов между РФ и США
Мир
В ЕС назвали план Зеленского единственной мирной инициативой по Украине
Мир
В Молдавии заявили о готовности запретить ввоз украинского зерна
Мир
Губернатор Бали призвал ввести квоты на количество приезжающих туристов
Мир
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Японии
Мир
Дания и Германия пообещали передать Украине 80 танков Leopard 1
Общество
Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей
Экономика
«Ашан» и Metro заявили о намерении остаться в России
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС
Мир
Устроивший стрельбу в Сербии мужчина задержан
Общество
Движение открыли по второму железнодорожному пути Крымского моста
Общество
В Московской области выпал снег
Происшествия
В Ленинградской области школьники отравились ядовитым газом
Сюжет:

Емельяненко заявил об отказе от алкоголя ради боя с Ершовым

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 5 мая заявил, что полностью отказался от алкоголя ради боя с блогером и бойцом поп-ММА Евгением Ершовым в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

По словам спортсмена, он намерен соблюдать режим тренировок и сохранять трезвость, чтобы одержать победу в грядущем поединке. Он рассказал, что активно занимается спортом и набирает вес, привыкая к усталости. Сейчас боксер занимается в зале и выходит на пробежки, ближе к бою начнутся спарринги.

«Проведу ли месяц без алкоголя? Можете прикрепить за мной кого-нибудь, чтобы он следил. <..> Меня жена бросит, если еще раз напьюсь», — приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Прощание легенды: как Федор Емельяненко второй раз проиграл Райану Бейдеру
После боя Последнего Императора поддержали звезды ММА и бокса

Ранее, 3 мая, чемпион Hardcore FC в тяжелом весе Тимур Слащинин посоветовал Емельяненко хорошо подготовиться к поединку с бойцом Ершовым. Он отметил, что исход боя будет зависеть от формы Емельяненко.

До этого, 28 апреля, боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что возможная победа Емельяненко зависит только от него в бою против Ершова. Он также отметил, что профессиональный спортсмен по умолчанию имеет преимущество над блогером, однако недооценки соперника необходимо избегать.

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего пройдет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова. Помимо этого, на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023