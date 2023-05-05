Емельяненко заявил об отказе от алкоголя ради боя с Ершовым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 5 мая заявил, что полностью отказался от алкоголя ради боя с блогером и бойцом поп-ММА Евгением Ершовым в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

По словам спортсмена, он намерен соблюдать режим тренировок и сохранять трезвость, чтобы одержать победу в грядущем поединке. Он рассказал, что активно занимается спортом и набирает вес, привыкая к усталости. Сейчас боксер занимается в зале и выходит на пробежки, ближе к бою начнутся спарринги.

«Проведу ли месяц без алкоголя? Можете прикрепить за мной кого-нибудь, чтобы он следил. <..> Меня жена бросит, если еще раз напьюсь», — приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Ранее, 3 мая, чемпион Hardcore FC в тяжелом весе Тимур Слащинин посоветовал Емельяненко хорошо подготовиться к поединку с бойцом Ершовым. Он отметил, что исход боя будет зависеть от формы Емельяненко.

До этого, 28 апреля, боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что возможная победа Емельяненко зависит только от него в бою против Ершова. Он также отметил, что профессиональный спортсмен по умолчанию имеет преимущество над блогером, однако недооценки соперника необходимо избегать.

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего пройдет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова. Помимо этого, на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.