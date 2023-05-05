Бывшая возлюбленная серийного отравителя рассказала о его затворничестве

Бывшая возлюбленная серийного отравителя Алексея Выговского, действовавшего в электричках и на вокзалах Москвы в 2000-х годах, Анастасия рассказала, что он умел ухаживать за собой, покупал брендовую одежду и был нелюдим. Об этом экс-сожительница сообщила в разговоре с «Известиям» 5 мая.

«Скорее догадывалась, что что-то неладное, но знать не знала (о преступлениях Выговского — Ред.). Он говорил, что работает в скупке бэушных телефонов, ездит, продает», — поделилась воспоминаниями Анастасия.

Девушка отметила, что никаких красивых ухаживаний от Выговского не было. Деньги на себя она зарабатывала сама. Кроме того, он вынудил ее оформить кредит для покупки машины. Вместе с тем женщина рассказала, что Алексей запрещал ей общаться с друзьями и пытался внушить, что они ненадежные.

«Он был нелюдим, а я была молодой и глупой. <...> Если он встречался с какими-то порядочными людьми, на которых нужно было произвести впечатление, то становился вполне галантным кавалером. А если выгодны для него никакой не было, <...> резко негативно относился к человеку», — уточнила собеседница.

Когда преступления Выговского вскрылись, он попросил свою сожительницу нанять дорогого адвоката и вытащить его из тюрьмы. Однако, когда подробности некоторые преступлений преступлений вскрылись двушка отказала ему в просьбе.

Член банды отравителей, 36-летний уроженец Владивостока Алексей Выговский в период с 2006 по 2009 год травил пассажиров пригородных электричек смесью алкоголя с сильнодействующим препаратом, а после потери ими сознания обворовывал их. В ходе расследования мужчина признался в 28 нападениях, жертвами которых стали 32 человека.

В 2011 году его приговорили к 22 годам лишения свободы.

4 мая текущего года вскрылись новые подробности дела и Следственным комитетом (СК) РФ была установлена причастность серийного отравителя к смерти еще 22 человек.

После СК опубликовал видео допроса Выговского, где он рассказал, как совершал преступления. В ходе следственного эксперимента мужчина показал, как подсыпал отравляющие вещества в транспорте, от которых жертвы теряли сознание и умирали.

Наряду с этим стало известно о новых данных в деле. Бывший следователь Выговского Денис Жарёнов рассказал «Известиям», что в некоторых случаях мужчина совершал преступления с подельниками. Так, следователь отметил, что по нескольким эпизодам была установлена причастность двух знакомых отравителя — Ильи Трубанова и Шухрата Джураева.