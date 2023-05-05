Следователь рассказал о подельниках грабившего на вокзалах Москвы серийного отравителя

Серийный отравитель, действовавший в электричках и на московских вокзалах в 2000-х годах, в некоторых случаях совершал преступления с подельниками. Об этом 4 мая рассказал «Известиям» бывший следователь по делу Алексея Выговского Денис Жарёнов.

Следователь отметил, что по нескольким эпизодам была установлена причастность двух знакомых отравителя — Ильи Трубанова и Шухрата Джураева.

«Выговский сам до этого был тоже судим за кражу, те люди тоже были судимы. Они на этой почве и сошлись, видимо, по интересам», — рассказал Жарёнов.

По словам следователя, они познакомились в районе вокзалов. Потом стали вместе снимать жилье в Электростали, вместе «ходить на дело».

Однако Жарёнов подчеркнул, что по большей части московский отравитель работал один.

4 мая Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса серийного отравителя в подмосковных электричках, где он рассказал, как совершал преступления. В ходе следственного эксперимента Выговский показал, как подсыпал в электричках отравляющие вещества, от которых жертвы теряли сознание и умирали.

Ранее в этот день ведомство сообщило, что установило причастность Выговского к еще 22 смертям.

Мужчина ранее был судим. Так, в 2011 году его приговорили к 22 годам лишения свободы за участие в других эпизодах с ограблением.