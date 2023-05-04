СК опубликовал видео допроса серийного отравителя в подмосковных электричках

Серийный отравитель Алексей Выговский, действовавший в электричках и на московских вокзалах в 2000-х годах, рассказал, как совершал преступления. Видео допроса с ним опубликовало 4 мая Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«Заходил в электропоезд, из числа пассажиров выбирал человека, который сидит один и пьет спиртное, мужского пола. Завязывал разговор и незаметно, прикрывая рукой или газетой, клал вещество в банку. В дальнейшем имущество сбывал на площади трех вокзалов», — рассказал мужчина.

В ходе следственного эксперимента он показал, как подсыпал в электричках отравляющие вещества, от которых жертвы теряли сознание и умирали.

Ранее в этот день ведомство сообщило, что установило причастность Выговского к еще 22 смертям.

Мужчина ранее был судим. Так, в 2011 году его приговорили к 22 годам лишения свободы за участие в других эпизодах с ограблением.