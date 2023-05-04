Следователи нашли еще 22 жертвы грабившего на вокзалах Москвы серийного отравителя

В Москве следователи установили причастность серийного отравителя, действовавшего в электричках и на вокзалах в 2000-х годах, к смерти еще 22 человек. Об этом 4 мая сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«В ходе изучения более 45 архивных уголовных дел по фактам смертельного отравления граждан на столичных вокзалах и электричках, производство по которым было приостановлено, установлено, что смерть 22 граждан наступила при одинаковых обстоятельствах и в каждом случае причиной их смерти явилось отравление одним веществом — нейролептиком, который был ограничен в обороте и применялся для лечения психически больных», — говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что к их гибели причастен член банды отравителей, уроженец Владивостока Алексей Выговский, который в 2011 году был приговорен к 22 годам лишения свободы.

«Мужчина подсаживался к гражданам на столичных вокзалах и в электричках Курского и Казанского направлений и в ходе беседы, отвлекая внимание собеседника, подмешивал им в алкогольные напитки психотропный препарат. Когда человек терял сознание, мужчина похищал у них денежные средства и иные материальные ценности, после чего скрывался. В результате действий преступника все его жертвы в последующем скончались от острого отравления», — сообщили в СК.

Выговскому предъявлено обвинение в совершении 44 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»).

Ранее, 24 апреля, Басманный суд Москвы приговорил «лимонадного отравителя» Мурата Сабанова к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он предлагал в центре города случайным знакомым газировку, в которую добавлял психотропные препараты.