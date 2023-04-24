В Москве суд приговорил серийного отравителя к 15 годам колонии

Басманный суд приговорил «лимонадного отравителя» Мурата Сабанова к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом 24 апреля узнали «Известия» в суде.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что прокурор запросил для подсудимого 15,5 года строгого режима.

Летом 2019 года в Москве был задержан Мурат Сабанов, обвиняемый в совершении серии отравлений в центре города, за что получил прозвище «лимонадный отравитель». Он предлагал случайным знакомым газировку, в которую добавлял психотропные препараты.

После того как жертвы теряли сознание, он забирал их вещи. Некоторые из пострадавших на непродолжительное время впадали в кому. Таким образом злоумышленник причинил вред 30 людям. Общая сумма похищенного им имущества превысила 1 млн рублей.

Рассмотрение дела Сабанова началось в декабре 2020 года. 20 мая 2021 года его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в 30 разбойных нападениях, 10 кражах, а также в мошенничестве и хищении документов.

Позже Московский городской суд отменил приговор и уголовное дело передали на новое судебное разбирательство.