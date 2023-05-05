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Посол РФ обсудил со спикером парламента Турции украинскую провокацию на саммите ПАЧЭС

Посол РФ в Анкаре Ерхов обсудил со спикером парламента Турции инцидент с делегацией России на саммите ПАЧЭС
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов обсудил со спикером парламента Турции произошедший накануне инцидент с российской делегацией на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом журналистам сообщила в пятницу, 5 мая, исполняющая обязанности руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.

Она подчеркнула, что данный инцидент не должен остаться без внимания.

«Вчера посол разговаривал со спикером парламента Турции. Организаторы этого мероприятия должны были обеспечивать безопасность, и это к ним, конечно, очень большой вопрос, как такое могло случиться. На самом деле никто не имеет права оставить ни одну провокацию без внимания», — отметила она.

Тимофеева уточнила, что член российской делегации, который подвергся нападению со стороны украинского делегата, чувствует себя хорошо и находится в отеле. Она добавила, что часть делегации РФ продолжает участвовать в саммите.

«Мы посчитали, что если мы уйдем, то не будет позиции России. А позиция России должна звучать очень громко. И никто не вправе разговаривать по-другому с великой державой», — отметила Тимофеева.

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4 мая представители Украины попытались сорвать выступление российской делегации на саммите ПАЧЭС. Глава делегации РФ назвала их действия цирком. Она отметила, что пресечь провокацию попытался спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Затем член украинской делегации Александр Мариковский напал на секретаря российской делегации Валерия Ставицкого, когда тот забрал у него украинский флаг, которым украинский дипломат размахивал за спиной у Тимофеевой.

Депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз, в свою очередь, заявил «Известиям», что действия украинской делегации на саммите ПАЧЭС выходят за рамки дипломатии. Он призвал дождаться возможной реакции Анкары.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, комментируя данную ситуацию, назвал поведение украинской делегации попыткой устроить дешевое шоу и заработать в глазах собственного руководства в Киеве дополнительные политические очки.

Политик отметил, что такое поведение украинских парламентариев — это нарушение всех правил, норм, буквы и духа тех процедур, которые установлены в любой парламентской ассамблее, включая ПАЧЭС.

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