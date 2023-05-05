Косачев назвал поведение украинской делегации на ПАЧЭС попыткой устроить дешевое шоу

Поведение украинской делегации на полях Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) — попытка устроить дешевое шоу и заработать в глазах собственного руководства в Киеве дополнительные политические очки. Такое мнение высказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в четверг, 4 мая, в беседе с «Известиями».

«Это попытка заработать в глазах собственного руководства в Киеве дополнительные политические очки, невзирая на интересы межпарламентского сотрудничества, невзирая на позиции своих коллег по парламентского сообществу, при чем не только из России. Очевидно, реакция председательствующего спикера парламента Турции [Мустафы Шентоп] в адрес украинских парламентариев однозначно негативная», — сказал он.

Политик отметил, что такое поведение украинских парламентариев — это нарушение всех правил, норм, буквы и духа тех процедур, которые установлены в любой парламентской ассамблее, включая ПАЧЭС.

«Я решительным образом осуждаю этот демарш, эту провокацию украинских, так называемых, парламентариев. Я исхожу из того, что их поведение будет осуждено, и в дальнейшем никоим образом не будет санкционироваться на парламентских площадках», — сказал Косачев.

Кроме того, вице-спикер Совфеда поблагодарил и поддержал членов делегации Федерального собрания, которые на сессии ПАЧЭС в тяжелейших условиях пытаются работать в штатном режиме, работать по вопросам повестки дня и использовать площадку парламентской ассамблеи в тех целях, ради которых она создавалась — в целях диалога между представителями различных парламентов различны стран. Он отметил, что эта позиция России неизменна, и российская сторона будет придерживаться ее на всех парламентских площадках.

Ранее этим же днем, 4 мая, представители Украины попытались сорвать выступление российской делегации на саммите. Глава делегации РФ назвала их действия цирком. Она отметила, что пресечь провокацию попытался спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.

Затем член делегации Украины Александр Мариковский напал на секретаря российский делегации Валерия Ставицкого, когда тот забрал у него украинский флаг, которым украинский дипломат размахивал за спиной у Тимофеевой.

Депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз, в свою очередь, заявил «Известиям», что действия украинской делегации на саммите ПАЧЭС выходят за рамки дипломатии. Он призвал дождаться возможной реакции Анкары.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева заявила, что Россию невозможно исключить из ПАЧЭС, так как она создала эту организацию. Тимофеева подчеркнула, что Россия будет отбивать любые провокации.