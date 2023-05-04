ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Петровскому району Донецка, выпустив 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) вечером в четверг, 4 мая.

Обстрел был зафиксирован со стороны Курахово в 22:30. Об этом сообщило в своем Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Ранее в этот же день ВСУ ударили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, выпустив 10 ракет из РСЗО. Обстрел произошел в 11:00.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Буденновского района города пострадали три человека, среди которых ребенок. Ранения получили мужчина 1988 года рождения, женщина 1990 года рождения и мальчик 2017 года рождения.

До этого, 2 мая, стало известно о гибели мужчины в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка. В тот день украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО, выпустив 10 ракет по Киевскому району города.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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