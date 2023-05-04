Реклама
Прямой эфир
Мир
Бахрейн осудил атаку украинских беспилотников на Кремль
Экономика
Решетников спрогнозировал увеличение доходов населения РФ в 2023 году на 4%
Мир
Песков назвал смехотворными попытки Киева откреститься от атаки на Кремль
Интернет и технологии
В Москве произошли сбои в работе навигационных сервисов
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Мир
Песков ответил на заявление США о непричастности к атаке беспилотников на Кремль
Происшествия
Мужчина погиб при обстреле украинскими боевиками Петровского района Донецка
Происшествия
В Донецке обнаружили обломки сбитого объекта
Мир
В Турции осудили поведение украинской делегации на саммите ПАЧЭС
Мир
Не менее 26 парашютистов попали в ураган на курорте в Турции
Общество
Следователи на Кубани обнаружили тело пропавшей девушки-аниматора
Общество
Признавшемуся в отравлении еще 22 человек грабителю грозит пожизненное заключение
Мир
Украинская делегация попыталась сорвать выступление России на саммите ПАЧЭС
Сюжет:

Кличко сообщил о взрывах и пожарах в Киеве

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Киеве наблюдаются взрывы и пожары. Об этом 4 мая сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Взрывы и пожар в Соломенском районе столицы. Вероятно попадание обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Все службы направляются на место. Спасатели локализуют пожар в четырехэтажном здании. Площадь возгорания — 50 кв. м. За помощью к медикам никто пока не обращался», — написал он в Telegram.

Позднее Кличко рассказал, что пожар был локализован. Были разрушены конструкции здания на площади 150 кв. м.

Также, по его словам, произошло возгорание на небольшой площади в Печерском районе в результате падения обломков БПЛА. Здания не получили повреждений, пострадавших нет, отметил мэр.

Ракетный отстрел: ВС РФ наносят массированные удары по украинским резервам
Авиация и флот уничтожают подразделения ВФУ до того, как они попадут на линию боевого соприкосновения

Незадолго до этого украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге в столице Украины и Киевской области.

Российское Минобороны эти сообщения не комментировало.

Ранее 4 мая в Киеве тревога была объявлена в 02:21 и длилась более трех с половиной часов. Кроме того, оповещение длилось около пяти часов в Черниговской и Сумской областях.

Утром также сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Одессе.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023