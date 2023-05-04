Кличко сообщил о взрывах и пожарах в Киеве

В Киеве наблюдаются взрывы и пожары. Об этом 4 мая сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Взрывы и пожар в Соломенском районе столицы. Вероятно попадание обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Все службы направляются на место. Спасатели локализуют пожар в четырехэтажном здании. Площадь возгорания — 50 кв. м. За помощью к медикам никто пока не обращался», — написал он в Telegram.

Позднее Кличко рассказал, что пожар был локализован. Были разрушены конструкции здания на площади 150 кв. м.

Также, по его словам, произошло возгорание на небольшой площади в Печерском районе в результате падения обломков БПЛА. Здания не получили повреждений, пострадавших нет, отметил мэр.

Незадолго до этого украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге в столице Украины и Киевской области.

Российское Минобороны эти сообщения не комментировало.

Ранее 4 мая в Киеве тревога была объявлена в 02:21 и длилась более трех с половиной часов. Кроме того, оповещение длилось около пяти часов в Черниговской и Сумской областях.

Утром также сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Одессе.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.