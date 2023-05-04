На Украине сообщили о взрывах в Одессе
В Одессе на Украине во время воздушной тревоги в ночь на четверг, 4 апреля, прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
Отмечается, что воздушная тревога в области была объявлена в 2:36.
Воздушную тревогу также объявили в Киеве накануне, 3 мая. Помимо столицы, сирены прозвучали в восьми областях страны: Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Черниговской.
Вечером того же дня украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Харьковской области были слышны звуки взрывов. Уточнялось, что взрывы произошли в городе Волчанск. Воздушная тревога в области вечером не объявлялась.
Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.