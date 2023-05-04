В Киеве воздушная тревога длилась дольше 3,5 часа

Воздушная тревога длилась более трех с половиной часов в Киеве. Об этом в четверг, 4 мая, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения Украины.

Тревога была объявлена в 02:21. Сигнал отключили в 06:03.

Кроме того, в Черниговской и Сумской областях оповещение длилось около пяти часов.

Также сигнал действовал в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Ранее в этот день сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Одессе.

Накануне, 3 мая, оповещение действовало в Киеве. Сирены также прозвучали в восьми областях страны: Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Черниговской.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.