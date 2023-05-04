Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Несколько взрывов прозвучало вечером 4 мая в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Клименко тайм».

Подробности не приводятся. В Сети предполагают, что это могут быть звуки работы системы ПВО.

В настоящий момент в городе и Киевской области объявлена воздушная тревога. Сначала звуки сирены раздались в области, а спустя некоторое время и в столице Украины.

Российское Минобороны эти сообщения не комментировало.

При этом отменена тревога, объявленная прежде в трех регионах на востоке и в центре страны. В красной зоне тогда оказались Днепропетровская, Полтавская, Харьковская области, подконтрольные Киеву районы Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в четверг в Киеве тревога была объявлена в 02:21 и длилась более трех с половиной часов. Сигнал отключили только в 06:03. Кроме того, оповещение длилось около пяти часов в Черниговской и Сумской областях.

Утром также сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Одессе.

Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщило, что звуки взрывов были слышны в среду вечером в Харьковской области. По данным издания, взрывы произошли в городе Волчанск. Воздушная тревога в области тогда не объявлялась.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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