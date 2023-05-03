СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

В Харьковской области слышны звуки взрывов, передает украинское издание «Страна.ua» 3 мая.

Уточняется, что взрывы произошли в городе Волчанск. При этом воздушная тревога в регионе вечером не объявлялась.

Официальные комментарии властей также пока не приводятся.

Ранее 3 мая в Киеве днем объявили воздушную тревогу. Помимо столицы, сирены тогда прозвучали в восьми областях страны: Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Черниговской.

До этого, 1 мая, взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях. Как отметили в столичной администрации, в городе работала система противовоздушной обороны (ПВО). Официальной информации со стороны Минобороны России об ударах по этим территориям не поступало.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.