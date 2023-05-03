В Киеве объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Киеве. Об этом 3 мая сообщили на официальном ресурсе по оповещению населения Украины.
Помимо столицы, сирены прозвучали в восьми областях страны: Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Черниговской.
Ранее, 1 мая, взрывы были слышны в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях. Как отметили в столичной администрации, в городе работала система противовоздушной обороны (ПВО).
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