В Киеве сообщили о взрывах и работе ПВО
В Киеве работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 1 мая сообщает администрация региона.
По данным телеканала ТСН, взрывы слышны в Киеве и Киевской области.
Кроме того, по информации украинского издания «Страна.ua», воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Официальной информации со стороны Минобороны РФ об ударах по этим территориям не поступало.
Накануне агентство «РБК-Украина» написало, что в Днепропетровской области прогремел взрыв. Как уточнило издание «Зеркало недели», взрыв прозвучал в Павлограде.
Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, российские военнослужащие поразили транспортный узел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Павлограде.
Также Рогов сообщил, что в Бердянске были слышны два взрыва.
Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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