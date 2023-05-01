Реклама
Прямой эфир
Мир
Трасс получила счет на £12 тыс. за инцидент с тапочками и халатами
Мир
Уровень торговли РФ и Финляндии упал до минимумов 1990-х годов
Наука и техника
Ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутником массой более 6 т
Мир
The Guardian указала на беспокойство Запада из-за неготовности ВСУ к наступлению
Мир
Посольство РФ заявило о разрушении сотрудничества с Финляндией
Происшествия
ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку за час
Мир
Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки
Мир
На Украине посоветовали жителям новых регионов получить паспорт РФ
Общество
Блиновскую могут арестовать из-за активности кураторов ее марафонов
Происшествия
Дело возбудили по факту исчезновения людей на трассе М-4 «Дон»
Мир
В Мексике 18 человек погибли в ДТП с автобусом
Армия
Эксперт указал на изменение тактики ВСУ в Артемовске из-за ВКС РФ
Общество
Летний сезон в Московском зоопарке откроется 1 мая
Сюжет:

В Киеве сообщили о взрывах и работе ПВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Киеве работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 1 мая сообщает администрация региона.

По данным телеканала ТСН, взрывы слышны в Киеве и Киевской области.

Кроме того, по информации украинского издания «Страна.ua», воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Официальной информации со стороны Минобороны РФ об ударах по этим территориям не поступало.

Ракетный отстрел: ВС РФ наносят массированные удары по украинским резервам
Авиация и флот уничтожают подразделения ВФУ до того, как они попадут на линию боевого соприкосновения

Накануне агентство «РБК-Украина» написало, что в Днепропетровской области прогремел взрыв. Как уточнило издание «Зеркало недели», взрыв прозвучал в Павлограде.

Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, российские военнослужащие поразили транспортный узел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Павлограде.

Также Рогов сообщил, что в Бердянске были слышны два взрыва.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023